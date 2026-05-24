Polizeidirektion Hannover

POL-H: Motorradfahrer bei Unfall auf der Bundesstraße (B) 6 schwer verletzt - Zeugen gesucht

Hannover (ots)

Ein Motorradfahrer hat am Freitagmittag, 22.05.2026, auf der B 6 bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen erlitten. Mehrere Ersthelfer verhinderten im Anschluss eine weitere Gefährdung des Mannes. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 42-jährige Motorradfahrer gegen 12:00 Uhr die B 6 in nördliche Richtung. Im Bereich einer einstreifigen Baustellenführung, zwischen den Ausfahrten Himmelreich und Eilvese, fuhr der 42-Jährige wiederholt dicht auf vorausfahrende Fahrzeuge auf und wechselte anschließend zum Überholen nach links auf den abgesperrten Überholfahrstreifen.

Dabei kollidierte der Motorradfahrer mit einer Absperrbake, kam zu Fall und schleuderte gegen die Mittelschutzplanke. Trotz seiner schweren Verletzungen stand der Mann anschließend wieder auf, überwand die Mittelschutzplanke und lief in einem psychisch auffälligen Zustand auf die Gegenfahrbahn.

Mehrere Ersthelfer hielten den Mann bis zum Eintreffen von Rettungsdienst und Polizeikräften fest und verhinderten so eine weitere Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Unfallfahrers.

Der Motorradfahrer, welcher ohne Helm unterwegs war, wurde nach notärztlicher Versorgung mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die B 6 musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise gesperrt werden.

Zur Aufklärung der Ursache des Verhaltens des Fahrers wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Der Verkehrsunfalldienst Hannover hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und der vorherigen Fahrweise des Unfallfahrers machen können, sich telefonisch unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol

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