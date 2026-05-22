Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 15-Jährige nach Zeugenhinweis wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots)

Nur wenige Stunden nach Veröffentlichung von Fotos einer vermissten 15-Jährigen konnte diese nach Hinweisen aus der Bevölkerung angetroffen werden. Die Vermisste war zuvor am Freitagmittag, 22.05.2026, nach einem Arztbesuch im Stadtteil Wülfel verschwunden.

Gegen 18:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass er die Vermisste wiedererkannt habe und diese sich im Nahbereich des Wiehbergparks in Hannover-Döhren aufhalten würde. Sofort entsandte Polizeikräfte stellten schließlich die Gesuchte fest.

Zur weiteren Abklärung wurde ein Rettungswagen hinzugezogen, um die 15-Jährige medizinisch zu versorgen. Ihr geht es den Umständen entsprechend gut.

Zuvor wurden intensive Fahndungsmaßnahmen, unter anderem auch mit Hilfe eines Polizeihubschraubers, betrieben. Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die Mithilfe.

Die ursprüngliche Meldung musste aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht werden./ pol

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