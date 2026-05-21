Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Unfall auf der Landesstraße (L) 383 - Zwei Personen verletzt

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 383 zwischen Oldhorst und Schillerslage sind am Donnerstagvormittag, 21.05.2026, zwei Personen verletzt worden, eine davon lebensgefährlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 82-jähriger Fahrer eines Nissan Juke gegen 10:25 Uhr die L 383 aus Oldhorst kommend in Richtung Schillerslage. Beim Befahren einer Rechtskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes-Benz eines 40-jährigen Mannes.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes-Benz zurückgeschleudert und stieß mit dem Heck gegen eine Birke neben der Fahrbahn.

Der Senior wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Pkw befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Unfallbeteiligte wurde ebenfalls verletzt und medizinisch in einem Krankenhaus versorgt. Polizeikräfte des Verkehrsunfalldienstes Hannover und der umliegenden Polizeikommissariate sowie diverse Feuerwehr- und Rettungskräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, waren im Einsatz.

Der entstanden Sachschaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten war die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an./ pol

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