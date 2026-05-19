Polizeidirektion Hannover

POL-H: Jeep Wrangler in Isernhagen HB gestohlen - Zeugen gesucht!

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Hannover (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag, 18.05.2026, auf Dienstag, 19.05.2026, einen Jeep Wrangler samt privaten Gegenständen eines 40-Jährigen in Isernhagen HB entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz stellte der 40-Jährige sein Fahrzeug am Montagabend, 18.05.2026, gegen 20:00 Uhr unter seinem Carport an der Burgwedeler Straße in Isernhagen HB ab. Am nächsten Morgen gegen 07:40 Uhr war der Jeep nicht mehr da. Nach Zeugenangaben befand sich das Fahrzeug bereits gegen 01:00 Uhr nicht mehr unter dem Carport.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen auffälligen grauen US-Geländewagen mit hannoverschen Kennzeichen. An dem Fahrzeug wurden diverse Umbauten durchgeführt, wie zum Beispiel ein Trittbrett und eine Seilwinde ausgetauscht.

Der Gesamtschaden beläuft sich nach Einschätzung der Polizei auf circa 64.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können oder verdächtige Beobachtungen in dem genannten Zeitraum gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /nash, pol

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