Polizeidirektion Hannover

POL-H: Burgdorf: Elektro-Kompaktwagen entwendet - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Unbekannte Täter sollen am Montag, 11.05.2026, einen geparkten Pkw im Burgdorfer Ortsteil Ramlingen-Ehlershausen entwendet haben. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs und zu möglichen Tatverdächtigen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover stellte ein 75-jähriger Burgdorfer sein Fahrzeug zwischen 10:00 Uhr und 18:00 Uhr vor einem Restaurant im Ortsteil Ehlershausen ab. Bei einem erneuten Aufsuchen der Örtlichkeit war der Elektro-Kompaktwagen MG 4 nicht mehr aufzufinden. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 42.000 Euro. Ein Foto des entwendeten Pkw liegt der Polizei nicht vor.

Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des grauen MG 4 oder verdächtigen Personen machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /dok, nash

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