Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Polizei sucht Zeugen nach illegalem Kraftfahrzeugrennen und schwerem Verkehrsunfall

Hannover (ots)

Die Polizei Hannover sucht Zeugen eines schweren Verkehrsunfalls mit drei schwer verletzten Personen. Er ereignete sich am Donnerstag, 14.05.2026, in Pattensen. Ursache soll ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen gewesen sein. Ein zweiter beteiligter Fahrzeugführer flüchtete zudem von der Unfallstelle.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 21:30 Uhr in der Koldinger Straße in einem Kreisverkehr. Ein 50 Jahre alter Fahrer war mit seinem Cadillac aus Koldingen kommend in Richtung Pattensen unterwegs. Neben ihm im Fahrzeug saßen ein 24 Jahre alter Beifahrer aus Pattensen und ein 34 Jahre alter Insasse aus Hannover auf der Rückbank. Das Fahrzeug soll mit stark überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein und sich ein illegales Kraftfahrzeugrennen mit einem bislang unbekannten Pkw geliefert haben.

In einem Kreisverkehr kam der Cadillac ins Schleudern, nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte an der Ausfahrt zur Johann-Koch-Straße frontal mit einem Baum. Das andere beteiligte Fahrzeug flüchtete in unbekannte Richtung.

Alle drei Fahrzeuginsassen des verunfallten Wagens wurden dabei schwer verletzt. Während der 50-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste, wurden die beiden Mitfahrer mit jeweils einem Rettungswagen in unterschiedliche Krankenhäuser transportiert. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Ergebnisse liegen der Polizei noch nicht vor.

Der Unfallort musste für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme bis 01:00 Uhr voll gesperrt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des 50 Jahre alten Mannes vor dem Unfall, zum Unfallhergang oder zum unbekannten beteiligten, flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /dok, nash

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