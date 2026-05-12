Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 46-Jähriger wieder da - Polizei bedankt sich für Unterstützung bei der Suche

Hannover (ots)

Der seit Sonntag, 11.05.2026, gesuchte 46-Jährige aus Hannover ist wieder da. Der Mann konnte zwischenzeitlich angetroffen werden und befindet sich inzwischen wieder in einem Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die bei der Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mann unterstützt haben. Die ursprüngliche Pressemitteilung wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen gelöscht. /trim

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