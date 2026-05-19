Polizeidirektion Hannover

POL-H: Pattensen: Schwerer Unfall auf der Bundesstraße (B) 3 zwischen Oerie und Pattensen - Sechs Personen zum Teil schwer verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 19.05.2026, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Skoda und einem Mercedes Kleinlaster. Dabei wurden sechs Personen zum Teil schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein 23-jähriger gegen 07:30 Uhr gemeinsam mit zwei Mitfahrern die B3 aus Pattensen kommend in Richtung Oerie. Zur gleichen Zeit befuhren ein 42-jähriger Mercedes-Benz Fahrer und seine zwei Mitfahrer die B 3 in entgegenkommender Richtung.

In Höhe des Ortsteils Oerie verließ der Skoda-Fahrer aus bisher unbekannter Ursache den von ihm befahrenen Fahrstreifen nach links und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, wobei alle sechs Fahrzeuginsassen verletzt wurden.

Zwei Rettungshubschrauber, sowie eingesetzte Rettungswagen transportierten die zum Teil Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser.

An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Totalschaden. Im Rahmen der Kollision wurde außerdem die Leitplanke nicht unerheblich beschädigt. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die B3 in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfallhergang geben kann, wird gebeten sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter 0511-109 1888 zu melden. / dok, pol

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