Polizeidirektion Hannover

POL-H: Laatzen: Zeugenaufruf: Wer kann Hinweise zur Ampelschaltung im Kreuzungsbereich Bundesstraße (B) 443 und Koldinger Straße geben?

Hannover (ots)

Am Freitagnachmittag, 15.05.2026, hat sich in Laatzen ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ereignet. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem Kleintransporter. Die Polizei Hannover sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und der Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Verkehrsunfall gegen 14:35 Uhr im Kreuzungsbereich der B 443 und der Koldinger Straße.

Ein 46 Jahre alter Laatzener war mit seinem Wohnmobil aus Koldingen kommend in Richtung Laatzen auf der B443 unterwegs. An der Ampelkreuzung zur Koldinger Straße kollidierte das Wohnmobil frontal mit einem entgegenkommenden Kleintransporter, der dabei war nach links in die Koldinger Straße abzubiegen.

Der 54 Jahre alte Fahrzeugführer des Transporters, sowie der Fahrzeugführer des Wohnmobils wurden dabei leicht verletzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur Ampelschaltung machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ dok, pol

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