PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende - Pkw mit 144 km/h gemessen

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am 30. April und 03. Mai Geschwindigkeitskontrollen in Menden, Altena, Balve und Nachrodt-Wiblingwerde durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 4.000 Fahrzeuge überprüft.

Am 30. April lag der Schwerpunkt in Menden und Altena. In Menden ("Ob dem Lahrtal") waren 42 Fahrer in der 30er-Zone zu schnell; Spitzenwert: 59 km/h. An der B7 am Schwitterberg wurde ein Motorradfahrer mit 108 km/h (erlaubt 70 km/h) gemessen. In Altena registrierten die Beamten an drei Messstellen (Wilhelm-, Linscheid- und Bahnhofstraße) insgesamt 85 Verstöße, überwiegend in Tempo-30-Bereichen.

Der 03. Mai war von besonders schweren Verstößen geprägt. In Balve an der Sunderner Straße wurden 1.787 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 130 Verwarngelder, 33 Anzeigen und sechs Fahrverbote. Ein Pkw (HSK) wurde innerorts mit 96 km/h statt der erlaubten 50 km/h geblitzt.

In Nachrodt-Wibblingwerde kontrollierte die Polizei zeitgleich auf der L692 (Oevenscheid). Von 783 Fahrzeugen waren 90 deutlich zu schnell. Hier kam es zu 30 Anzeigen und vier Fahrverboten. Ein Pkw-Fahrer (MK) raste mit 144 km/h über die Landstraße - erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h.

Die Polizei warnt: Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Die Kontrollen werden konsequent fortgesetzt. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 03.05.2026 – 08:30

    POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

    Märkischer Kreis (ots) - Seit Donnerstagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen: Meinerzhagen Am Freitag, 01.05.2026, gegen 10.15 Uhr, kam es in Meinerzhagen-Hunswinkel zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-Jährige aus Wermelskirchen befuhr mit ihrem Krad Suzuki als Mitglied einer Gruppe von Motorradfahrern die L709, aus Richtung Meinerzhagen kommend, in Fahrtrichtung Attendorn. In ...

    mehr
  • 01.05.2026 – 17:55

    POL-MK: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der L619

    Plettenberg (ots) - Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Hemer kam heute Nachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr er kurz vor 16 Uhr auf seinem Motorrad alleine über die L619 in Richtung Sundern. Zwischen Leinschede und Hüttebrüchen kam er in einer scharfen Rechtskurve zu Fall, rutschte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß mit der Mercedes B-Klasse eines ...

    mehr
  • 30.04.2026 – 14:29

    POL-MK: Sieben Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

    Lüdenscheid (ots) - Der Radarwagen der Polizei hat heute den ganzen Vormittag über an der B 54 (Volmestraße) in Brügge gestanden. 1580 Personen passierten zwischen 6.02 und 12.30 Uhr die Messstelle, davon waren 200 zu schnell. In 65 lag der Verstoß im Ordnungswidrigkeiten-Bereich. Sieben Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Schnellste (mit MK-Zulassung) durchfuhr den Tempo-30-Bereich mit 84 km/h. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren