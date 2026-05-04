Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen am Wochenende - Pkw mit 144 km/h gemessen

Märkischer Kreis (ots)

Die Polizei hat am 30. April und 03. Mai Geschwindigkeitskontrollen in Menden, Altena, Balve und Nachrodt-Wiblingwerde durchgeführt. Insgesamt wurden knapp 4.000 Fahrzeuge überprüft.

Am 30. April lag der Schwerpunkt in Menden und Altena. In Menden ("Ob dem Lahrtal") waren 42 Fahrer in der 30er-Zone zu schnell; Spitzenwert: 59 km/h. An der B7 am Schwitterberg wurde ein Motorradfahrer mit 108 km/h (erlaubt 70 km/h) gemessen. In Altena registrierten die Beamten an drei Messstellen (Wilhelm-, Linscheid- und Bahnhofstraße) insgesamt 85 Verstöße, überwiegend in Tempo-30-Bereichen.

Der 03. Mai war von besonders schweren Verstößen geprägt. In Balve an der Sunderner Straße wurden 1.787 Fahrzeuge gemessen. Die Bilanz: 130 Verwarngelder, 33 Anzeigen und sechs Fahrverbote. Ein Pkw (HSK) wurde innerorts mit 96 km/h statt der erlaubten 50 km/h geblitzt.

In Nachrodt-Wibblingwerde kontrollierte die Polizei zeitgleich auf der L692 (Oevenscheid). Von 783 Fahrzeugen waren 90 deutlich zu schnell. Hier kam es zu 30 Anzeigen und vier Fahrverboten. Ein Pkw-Fahrer (MK) raste mit 144 km/h über die Landstraße - erlaubt sind an dieser Stelle 70 km/h.

Die Polizei warnt: Überhöhte Geschwindigkeit ist weiterhin eine der Hauptunfallursachen. Die Kontrollen werden konsequent fortgesetzt. (dill)

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