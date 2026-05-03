Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pressebericht zu Verkehrssachen im Kreisgebiet

Märkischer Kreis (ots)

Seit Donnerstagnachmittag kam es im Kreisgebiet zu folgenden herausragenden Verkehrsunfällen:

Meinerzhagen

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 10.15 Uhr, kam es in Meinerzhagen-Hunswinkel zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-Jährige aus Wermelskirchen befuhr mit ihrem Krad Suzuki als Mitglied einer Gruppe von Motorradfahrern die L709, aus Richtung Meinerzhagen kommend, in Fahrtrichtung Attendorn. In einer Linkskurve kam die 50-Jährige zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch, ihr Motorrad zurück auf die Fahrbahn zu lenken, stürzte die 50-Jährige auf die Fahrbahn und geriet unter die Leitplanke. Die 50-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu. Sie wurde mittels eines Rettungshubschraubers einer Klinik in Düsseldorf zugeführt. Laut Angaben des eingesetzten Notarztes besteht keine Lebensgefahr.

Plettenberg

Am Freitag, 01.05.2026, gegen 16.00 Uhr, kam ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Hemer bei einem Verkehrsunfall in Plettenberg ums Leben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr er kurz vor 16.00 Uhr auf seinem Motorrad alleine über die L619 in Richtung Sundern. Zwischen Leinschede und Hüttebrüchen kam er in einer scharfen Rechtskurve zu Fall, rutschte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß mit der Mercedes B-Klasse eines entgegenkommenden Hageners (20) zusammen. Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Hagener und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Landstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die hiesigen Beamtinnen und Beamten wurden durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Recklinghausen unterstützt. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter 02391/9199-0 bei der Polizeiwache Plettenberg zu melden.

Lüdenscheid

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 11.20 Uhr, kam es in Lüdenscheid zu einem Verkehrsunfall. Ein 49-jähriger Lüdenscheider befuhr mit seinem Pkw Seat die Schlittenbacher Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Fahrtrichtung Bräuckenstraße. An der Einmündung Schlittenbacher Straße/Bräuckenstraße beabsichtigte der 49-Jährige, mit seinem Pkw nach links in die Bräuckenstraße einzubiegen. Dabei übersah er einen 66-jährigen Lüdenscheider, welcher mit seinem Krad Harley-Davidson die Bräuckenstraße befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 66-jährige Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Er wurde zwecks ambulanter Behandlung dem Klinikum Lüdenscheid zugeführt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13.000.- EUR.

Neuenrade

Am Samstag, 02.05.2026, gegen 17.30 Uhr, kam ein 47-jähriger Motorradfahrer aus Werdohl bei einem Verkehrsunfall in Neuenrade ums Leben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 43-Jähriger aus Neuenrade mit seinem Pkw Opel die K12, aus Richtung Balve-Garbeck kommend, in Fahrtrichtung Neuenrade. Der 43-Jährige beabsichtigte im Einmündungsbereich K12/Garbecker Straße, von der K12 nach links in die Garbecker Straße einzubiegen. Dabei übersah einen entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher mit seinem Krad Yamaha die K12, aus Richtung Neuenrade kommend, in Fahrtrichtung Balve-Garbeck befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Der 47-Jährige Motorradfahrer wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock. Die hiesigen Beamtinnen und Beamten wurden durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis unterstützt. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Die Unfallörtlichkeit musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 02392/9399-0 bei der Polizeiwache Werdohl zu melden.

Rückfragen von Pressevertreterinnen und -vertretern bitte an die Leitstelle der Polizei unter 02371/9199-4710.

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