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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fortschreibung zum Wohnungsbrand am Haunerbusch

Kierspe (ots)

Bezugsmeldung:

Wohnungsbrand: Kiersper erleidet lebensgefährliche Verletzungen (29.04.2026 - 22:48)

Der 21-Jährige ist heute Vormittag im Krankenhaus verstorben. Der Tote und der Brandort wurden durch die Polizei beschlagnahmt.

Brandermittler und ein Sachverständiger haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Hierzu ist frühestens im Laufe der kommenden Woche ggf. mit einem vorläufigen Ergebnis zu rechnen.

Die weiteren drei Verletzten konnten nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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