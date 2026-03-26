Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Verkehrsunfall

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Oberhausen (ots)

Oberhausen, 26. März 2026 - Am heutigen Tag kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Der Löschzug der Feuerwache 1 rückte zur Rettung der betroffenen Personen aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Person schwer verletzt wurde. Diese wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Zur Unfallursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen wurden aufgenommen.

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