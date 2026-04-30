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Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schläge nach verbalem Streit

Hemer (ots)

Drei junge Männer schlugen gestern an der Friedrich-Grohe-Straße mit Fäusten bei einer Auseinandersetzung auf einen 30-jährigen Hemeraner ein. Bei einem Spaziergang mit seinem Hund passierten den Hemeraner drei junge Männer auf E-Scootern. Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen den Personen, schlugen die drei unbekannten E-Scooter-Fahrer auf den 30-Jährigen ein, der Schürfwunden und Hämatome davontrug. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. Nun sucht die Polizei Hinweise zu den drei unbekannten Schlägern, die wie folgt beschrieben werden:

männlich, ca. 20-25 Jahre alt

eine Person mit grauer Bekleidung (eventuell Jeans) bekleidet eine Person mit einer Jogginghose bekleidet

Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (früt)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

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