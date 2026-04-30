Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Menden (ots)

Gestern ereignete sich gegen 13.30 Uhr eine Unfallflucht am Oesberner Weg zwischen Spitthoff und Lohsiepen. Ein silber-grauer VW Touran oder Tiguan fuhr in Richtung Oesbern mutmaßlich zu weit mittig der Fahrbahn und kollidierte hierdurch mit dem linken Außenspiegel eines ihm entgegenkommenden, weißen Kleintransporters. Der Unfallbeteiligte entfernte sich in Richtung Oesbern von der Unfallstelle, ohne anzuhalten und eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Bei dem Fahrer/-in des VW soll es sich um eine Person zwischen 50-70 Jahren mit weißen Haaren gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, bzw. der/die Fahrer/-in des beteiligten VW werden gebeten, sich an die Polizeiwache Menden (02373/9099-0) oder direkt an das Verkehrskommissariat Menden (02373-9099-7120) zu wenden. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell