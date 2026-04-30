Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Drogenfund bei Polizeikontrolle
Videospiele im vierstelligen Wert gestohlen
Lüdenscheid (ots)
Gestern, gegen 11.00 Uhr, kontrollierte die Polizei am Buckesfeld drei Personen. Während der Kontrolle versuchte ein 18-jähriger Lüdenscheider fußläufig zu flüchten. Nachdem er eingeholt wurde, versuchte er die Polizeibeamten zu schlagen. Nach der Fixierung des Lüdenscheiders wurden bei ihm verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und einem Betäubungsmitteldelikt ermittelt.
Nachdem ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger am 22.04.2026 Videospiele im vierstelligen Wert entwendete, betrat er gestern erneut das Geschäft in der Wilhelmstraße. Ein Ladendetektiv erkannte ihn wieder und rief die Polizei. Die Beamten stellten die Identität des 22-Jährigen fest und erhoben eine Sicherheitsleitung, da der Verdächtige keinen festen Wohnsitz in Deutschland besitzt. Hinweise auf den Verbleib der Beute liegen nicht vor. (früt)
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