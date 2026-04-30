Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sieben Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Lüdenscheid (ots)

Der Radarwagen der Polizei hat heute den ganzen Vormittag über an der B 54 (Volmestraße) in Brügge gestanden. 1580 Personen passierten zwischen 6.02 und 12.30 Uhr die Messstelle, davon waren 200 zu schnell. In 65 lag der Verstoß im Ordnungswidrigkeiten-Bereich. Sieben Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen. Der Schnellste (mit MK-Zulassung) durchfuhr den Tempo-30-Bereich mit 84 km/h.

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