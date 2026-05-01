Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall auf der L619

Plettenberg (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer aus Hemer kam heute Nachmittag bei einem Verkehrsunfall ums Leben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen fuhr er kurz vor 16 Uhr auf seinem Motorrad alleine über die L619 in Richtung Sundern. Zwischen Leinschede und Hüttebrüchen kam er in einer scharfen Rechtskurve zu Fall, rutschte über die Fahrbahn in den Gegenverkehr und stieß mit der Mercedes B-Klasse eines entgegenkommenden Hageners (20) zusammen. Der 24-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der Hagener und sein Beifahrer blieben unverletzt. Die Landstraße ist zur Stunde (Stand 17.55 Uhr) zur Unfallaufnahme weiter voll gesperrt. Die hiesigen Beamtinnen und Beamten werden durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Recklinghausen unterstützt. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt. Zeugen werden gebeten, sich unter 02391/9199-0 bei der Polizeiwache Plettenberg zu melden. (dill)

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