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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rettungswagen in Nienburg behindert - Strafverfahren eingeleitet

Nienburg (ots)

(Thi) Am Samstagnachmittag, den 16.05.2026, kam es im Lehmwandlungsweg in Nienburg zu einer Behinderung eines Krankentransportwagens während eines laufenden Rettungseinsatzes.

Nach bisherigen Erkenntnissen blockierte ein 36-jähriger Mann mit seinem Pkw die Einbahnstraße im Bereich einer Einsatzstelle und forderte, diese unverzüglich passieren zu dürfen, da er eigenen Angaben zufolge zu einem Angehörigen müsse.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Krankentransportwagen mit einer verletzten Person an Bord auf dem Weg in ein Krankenhaus. Aufgrund des blockierenden Fahrzeugs konnte der Krankentransportwagen die Einsatzörtlichkeit zunächst nicht verlassen.

Trotz mehrfacher Aufforderungen durch die Einsatzkräfte zeigte sich der Mann uneinsichtig und diskutierte vehement mit den Beteiligten. Erst nach mehrfacher Androhung von Zwangsmaßnahmen machte der Fahrzeugführer die Fahrbahn frei.

Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Behinderung hilfeleistender Personen eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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