Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruchversuch bei Geschäft in Nienburg - Palmen entwendet

Nienburg (ots)

(Thi) In der Zeit zwischen Sonntag, 17.05.2026, 04:00 Uhr, und Sonntag, 17.05.2026, 15:30 Uhr, kam es an einem Geschäft in der Hannoverschen Straße in Nienburg zu einem versuchten Einbruchdiebstahl.

Bislang unbekannte Täter entwendeten zunächst mehrere vor der Filiale "EisTaxi" abgestellte Palmen. Im Anschluss versuchten die Täter offenbar gewaltsam in das Gebäude einzudringen. Der Versuch misslang jedoch.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hannoverschen Straße beobachtet haben oder Hinweise zu dem Diebstahl beziehungsweise dem versuchten Einbruch geben können, sich unter der Telefonnummer 05021/92120 zu melden.

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