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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Diebstahl von zwei Jetskis am Doktorsee - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Thi) In der Zeit von Montag, 11.05.2026, 12:30 Uhr, bis Dienstag, 12.05.2026, 16:00 Uhr, kam es in der Hafenanlage des MSC Bielefeld am Doktorsee in Rinteln zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen.

Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Wassermotorräder (Jetskis) aus dem Hafenbereich an der Straße "Am Doktorsee". Nach derzeitigem Ermittlungsstand deutet die Spurenlage darauf hin, dass die Täter über den Wasserweg zum Tatort gelangten und diesen auch auf diesem Weg wieder verließen.

Bei den entwendeten Fahrzeugen handelt es sich um Wassermotorräder der Marke Seadoo. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat entsprechende Sachfahndungen eingeleitet. Zudem prüfen die Ermittler mögliche tatzusammenhänge.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Wasserfahrzeuge im Bereich des Doktorsees beziehungsweise der Hafenanlage beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der entwendeten Jetskis geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Rinteln unter der Telefonnummer 05751/9646-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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