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Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsschild in Bad Nenndorf entwendet - Zwei Täter gestellt

Bad Nenndorf (ots)

(Thi) Am Samstagabend, den 16.05.2026, gegen 22:40 Uhr, kam es im Bereich der Nenndorfer Straße in Bad Nenndorf zu einem Diebstahl eines Verkehrszeichens.

Nach bisherigen Erkenntnissen rissen zwei junge Männer ein Verkehrsschild auf einer Mittelinsel aus der Verankerung und beschädigten hierbei die Halterung. Anschließend nahmen sie das Verkehrszeichen an sich.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Männer im Nahbereich angetroffen werden. Beim Erblicken des herannahenden Funkstreifenwagens legten sie das entwendete Schild an einem Gartenzaun ab.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen 20- und einen 21-jährigen Mann. Gegen beide wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Geschädigt ist die Samtgemeinde Nenndorf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

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