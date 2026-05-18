PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter in Stadthäger Fußgängerzone entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Sonntag, den 17.05.2026, kam es zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr in der Echternstraße in Stadthagen zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Der 36-jährige Geschädigte hatte seinen E-Scooter mittels eines Spiralschlosses an einem fest installierten Fahrradständer in der Fußgängerzone gesichert. Als er kurze Zeit später zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schloss beschädigt worden war und der E-Scooter fehlte.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Echternstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/9822-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Nina Hundeshagen-Engelke
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: nina.hundeshagen-engelke@polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.05.2026 – 13:02

    POL-NI: Verkehrsschild in Bad Nenndorf entwendet - Zwei Täter gestellt

    Bad Nenndorf (ots) - (Thi) Am Samstagabend, den 16.05.2026, gegen 22:40 Uhr, kam es im Bereich der Nenndorfer Straße in Bad Nenndorf zu einem Diebstahl eines Verkehrszeichens. Nach bisherigen Erkenntnissen rissen zwei junge Männer ein Verkehrsschild auf einer Mittelinsel aus der Verankerung und beschädigten hierbei die Halterung. Anschließend nahmen sie das ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:42

    POL-NI: Diebstahl von zwei Jetskis am Doktorsee - Polizei bittet um Hinweise

    Rinteln (ots) - (Thi) In der Zeit von Montag, 11.05.2026, 12:30 Uhr, bis Dienstag, 12.05.2026, 16:00 Uhr, kam es in der Hafenanlage des MSC Bielefeld am Doktorsee in Rinteln zu einem Diebstahl unter erschwerenden Umständen. Bislang unbekannte Täter entwendeten zwei Wassermotorräder (Jetskis) aus dem Hafenbereich an der Straße "Am Doktorsee". Nach derzeitigem ...

    mehr
  • 18.05.2026 – 12:36

    POL-NI: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte im Rahmen einer Verkehrskontrolle

    Eystrup (ots) - (Thi) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag, den 18.05.2026, gegen 00:40 Uhr, in der Stolper Straße in Eystrup, kam es zu einem tätlichen Angriff auf eingesetzte Polizeibeamte. Ein 40-jähriger Mann geriet zunächst in den Fokus der Beamten, da der Verdacht bestand, dass er ein Kraftfahrzeug ohne Fahrerlaubnis geführt hatte. Während der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren