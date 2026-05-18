Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter in Stadthäger Fußgängerzone entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Sonntag, den 17.05.2026, kam es zwischen 16:00 Uhr und 16:15 Uhr in der Echternstraße in Stadthagen zu einem Diebstahl eines E-Scooters.

Der 36-jährige Geschädigte hatte seinen E-Scooter mittels eines Spiralschlosses an einem fest installierten Fahrradständer in der Fußgängerzone gesichert. Als er kurze Zeit später zum Abstellort zurückkehrte, stellte er fest, dass das Schloss beschädigt worden war und der E-Scooter fehlte.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Die Polizei Stadthagen bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Beobachtungen im Bereich der Echternstraße gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/9822-0 zu melden.

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