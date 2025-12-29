Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit Kind führt zu Körperverletzungsdelikt

Krefeld (ots)

Ein 27-jähriger Fahrradfahrer kollidierte am Samstag (27. Dezember 2025) gegen 13:30 Uhr mit einem auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg stehenden 7-jährigen Kind. In Folge des Zusammenstoßes stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich leicht, während der Krefelder ungeachtet des Unfalls seine Fahrt fortsetzte. In diesem Zusammenhang weist die Polizei Krefeld erneut darauf hin: Ist ein Kind bei einem Verkehrsunfall beteiligt, sollten sie immer die Polizei verständigen und die Erziehungsberechtigten kontaktieren.

Auch wenn der beschriebene Vorfall nicht nur kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat darstellt, rechtfertigt es nicht das folgende Verhalte:

Während seiner Flucht wurde der 27-Jährige von mehreren unbekannten Personen eingeholt und zu Fall gebracht. Ein Mann schlug und trat daraufhin den am Boden liegenden Fahrradfahrer, sodass der Krefelder leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zeugen beschrieben den Unbekannten als südosteuropäisch, ca. 25 bis 30 Jahre alt und ungefähr 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß. Er habe eine weiße Kappe, eine schwarze Winterjacke (Parka), eine schwarze Jogginghose sowie weiße Schuhe getragen. Zeugen werden gebeten sich unter der 02151-6340 oder unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de an die Polizei Krefeld zu wenden.

Den 27-jährigen Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, dem unbekannten Mann wird gefährliche Körperverletzung vorgeworfen.

(227)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell