POL-PPKO: Öffentlichkeitswirksamer Verkehrsunfall in der Innenstadt Koblenz - PKW kommt von der Fahrbahn und kollidiert mit Stromkasten - Verkehrsbeeinträchtigungen

Am heutigen Samstag, den 28.02.2026, um 16:43 Uhr, kam es in der Innenstadt Koblenz zu einem öffentlichkeitswirksamen Verkehrsunfall. Ein PKW, besetzt mit einem männlichen Fahrer, kam im Bereich der Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße/Clemensstraße aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Strom- bzw. Verteilerkasten. Hierbei wurden nach jetzigem Stand keine unbeteiligten Personen verletzt. Der 18-jährige Fahrer wird zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der unfallbeteiligte PKW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Es entstand jedoch nicht unerheblicher Sachschaden. Durch den Einsatz und die Unfallaufnahme kommt es zu nicht unerheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen in der Innenstadt. Der Unfall wurde von vielen Passanten und Zeugen beobachtet, was zu einem erhöhten Notrufaufkommen führte. Die Meldung, dass ein Fahrzeug in eine Personengruppe gefahren sei, kann nicht bestätigt bzw. als nicht zutreffend bezeichnet werden. Die Erforschung der Unfallursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Derzeit liegen jedoch keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln des Unfallverursachers vor.

Zeugen, welche den Vorfall beobachtet bzw. eventuell sogar Bilder o. Videos des Vorfalls gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel: 0261 92156-300 an die Polizeiinspektion Koblenz 1 zu wenden.

