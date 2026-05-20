Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster Elektro-Kompaktwagen in Großburgwedel aufgetaucht

Hannover (ots)

Der am Montag, 11.05.2026, in Burgdorf-Ehlershausen als gestohlen gemeldete Elektro-Kompaktwagen ist wieder da.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe Kfz des Zentralen Kriminaldienstes Hannover konnten den grauen MG 4 am heutigen Mittwoch, 20.05.2026, in der Straße "Im Mitteldorf" in Großburgwedel unbeschädigt in einer Parkreihe ausfindig machen.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass dem Vorfall keine Straftat zugrunde liegt. Der 75-jährige Besitzer wurde bereits informiert und wird sein Fahrzeug in Kürze vor Ort abholen.

Die Polizei Hannover bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Suche nach dem Fahrzeug.

Die ursprüngliche Meldung zum Zeugenaufruf finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6276608

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell