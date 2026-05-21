Polizeidirektion Hannover

POL-H: Christopher Street Day 2026 in Hannover: Verkehrsbeeinträchtigungen im Innenstadtbereich über das Pfingstwochenende erwartet

Hannover (ots)

Für das Pfingstwochenende, 22.05.2026 bis 24.05.2026, sind im Bereich der Innenstadt von Hannover mehrere Versammlungen und Veranstaltungen angezeigt. Die Polizeidirektion Hannover erwartet aufgrund der Wetterlage zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer und informiert über mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet.

Am Samstag, 23.05.2026, findet im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 22:00 Uhr auf dem Opernplatz eine Veranstaltung im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) statt. Für die Dauer der Veranstaltung wird die Umfahrung des Opernplatzes über die Ständehausstraße und die Georgstraße gesperrt.

Zusätzlich findet von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Versammlung mit Aufzug statt. Die erwartete Teilnehmendenzahl liegt bei über 12.000 Personen.

Der Aufzug startet und endet am Opernplatz. Durch die hohe Anzahl an Teilnehmenden ist mit einer erheblichen Durchlaufzeit der Versammlung zu rechnen. Entlang der Aufzugsstrecke werden umfangreiche Sperrmaßnahmen auf dem Cityring getroffen. Betroffen sind dabei beide Fahrtrichtungen, sodass mit Beeinträchtigungen des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Straßenverkehrs zu rechnen ist.

Insbesondere im Bereich Mehlstraße, Kanalstraße, Andreaestraße, Schillerstraße und Rosenstraße wird es aufgrund der Länge des Aufzuges und der notwendigen Sperrmaßnahmen zeitweise zu einer vollständigen Sperrung des Bereichs kommen. Davon betroffen sind auch drei dort befindliche Parkhäuser.

Die Polizei empfiehlt Verkehrsteilnehmenden, den Innenstadtbereich weiträumig zu umfahren und nach Möglichkeit auf öffentliche Verkehrsmittel außerhalb des Veranstaltungsbereichs auszuweichen.

Auch am Sonntag, 24.05.26, wird die Veranstaltung zum Christopher Street Day auf dem Opernplatz fortgesetzt. Verkehrsmaßnahmen beschränken sich voraussichtlich auf die Sperrung der Straßen um den Opernplatz. Der Umfang der Maßnahmen richtet sich nach der tatsächlichen Teilnehmendenzahl. Parallel stattfindende Sportveranstaltungen und weitere Versammlungslagen am Wochenende werden ebenso in die polizeiliche Lagebeurteilung einbezogen und anlassbezogen begleitet. Auch hier kann es zu kurzzeitigen Verkehrsmaßnahmen im Bereich des Maschsees und der Innenstadt kommen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Besondere Dienste und der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen sorgen an diesem Wochenende für einen friedlichen Verlauf der Veranstaltung. / pol, ms

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