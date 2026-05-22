Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Pedelec und Pkw stoßen in Hannover-Misburg zusammen - Seniorin schwer verletzt - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im hannoverschen Stadtteil Misburg ist am Donnerstag, 21.05.2026, eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein Autofahrer erfasste die Seniorin mit seinem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache an einer Einmündung. Die Radfahrerin kam in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen der Kollision.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes der Polizei Hannover befuhr die 80-Jährige am Donnerstagmittag gegen 11:55 Uhr die Buchholzer Straße, aus Richtung Meyers Garten kommend, in Richtung "Am Forstkamp" auf dem kombinierten Geh- und Radweg. Noch vor dem Erreichen der von links einmündenden Heinrichstraße wechselte die Seniorin mit ihrem Pedelec auf die Fahrbahn.

Zeitgleich befuhr der 55 Jahre alte Fahrer eines Suzuki Swace die Heinrichstraße und bog nach links in die Buchholzer Straße ab. Im Bereich der Einmündung der Buchholzer Straße/Ecke Heinrichstraße prallte die Radfahrerin gegen die Beifahrerseite des Pkw und kam zu Fall. Dabei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die Radfahrerin zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit rund 1.000 Euro.

Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nimmt der Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 entgegen. /ram

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