Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrerin stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrer gesucht

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Franzstraße / Gewerbehof

Unfallzeit: 11.02.2026, 16.45 Uhr;

Am Mittwoch, 11.02.2026, kam es gegen 16.45 Uhr an der Kreuzung Franzstraße / Gewerbehof in Bocholt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 29-jährige Bocholterin verletzt wurde. Zur Unfallzeit befuhr ein weißer Audi die Franzstraße und beabsichtigte nach links in den Gewerbehof abzubiegen. Dabei übersah der Pkw-Fahrer eine entgegenkommende Pedelecfahrerin. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremsten beide Verkehrsteilnehmer stark ab. Die Bocholterin kam hierbei zu Fall. Nach einem kurzen Gespräch entfernte sich der Autofahrer von der Unfallstelle. Die Radfahrerin ging zunächst davon aus, unverletzt zu sein. Zeugen kümmerten sich anschließend um sie. Der Fahrer des weißen Audi wird wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 1,85 bis 1,90 Meter groß. Er trug zur Unfallzeit eine Brille, einen Bart und die Bekleidung einer Pizzakette. Das Fahrzeug soll ein Kennzeichen aus dem Raum BOR oder BOH geführt haben. Die Polizei bittet den Fahrer, sowie weitere Zeugen, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb).

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

