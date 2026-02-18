Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Alkoholisiert Unfallflucht begangen

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Vredener Dyk;

Unfallzeit: 17.02.2026, 18.35 Uhr;

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Dienstag gegen 18.35 Uhr in Ahaus. Ein Pkw-Fahrer befuhr den Vredener Dyk und überfuhr dabei ein Verkehrszeichen. Ein Zeuge beobachtete, dass der Fahrzeugführer während der Fahrt ein Handy in der Hand hielt. Trotz des entstandenen Schadens entfernte sich der Unfallverursacher zunächst vom Unfallort, obwohl auf den Unfall angesprochen wurde. Im Rahmen der Fahndung konnten Polizeibeamte das Auto im Bereich Wessumer / Königstraße antreffen. Der Fahrer machte einen alkoholisierten Eindruck. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht und Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell