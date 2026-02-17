Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Friedhofsweg / Schüttensteiner Straße / d. Lege Weidendeich

Unfallzeit: 17.02.2026, 08.00 Uhr;

Am Dienstagmorgen kam es in Isselburg zu einem Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten. Eine 72-jährige Pkw-Fahrerin aus Isselburg befuhr die Schüttensteiner Straße in Richtung Werth. In Höhe der Kreuzung Friedhofsweg / Schüttensteiner Straße / d. Lege Weidendeich beabsichtige sie, nach rechts in den Friedhofsweg abzubiegen und hielt verkehrsbedingt an. Eine 45-jährige Pkw-Fahrerin, ebenfalls aus Isselburg, fuhr in gleicher Richtung und übersah das anhaltende Fahrzeug. Es kam zum Auffahrunfall. Beide Fahrerinnen wurden durch Rettungskräfte in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Nach medizinischer Untersuchung konnten sie leicht verletzt entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell