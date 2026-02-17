Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Geldbörse entwendet

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Zum Michael;

Tatzeit: 16.02.2026, 20.00 Uhr;

Während einer Karnevalsveranstaltung in Raesfeld an der Straße Zum Michael entwendeten bislang unbekannte Täter einem Mann die Geldbörse aus einer Bauchtasche. Der Geschädigte stellte fest, dass sich seine Bauchtasche nicht mehr am Körper befand. Die Tasche lag einige Meter entfernt auf dem Boden, die Geldbörse fehlte. Im Zusammenhang mit der Tat bemerkte der Geschädigten drei männliche Personen, die sich auffällig verhielten und nach Ansprache aus dem Karnevalszelt flüchteten. Alle drei trugen dunkle Kleidung und waren unmaskiert. Sie waren etwa 16 bis 18 Jahre alt und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (sb)

