POL-BOR: Bocholt-Stenern - Unfallflucht begangen
Bocholt (ots)
Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg;
Unfallzeit: 16.02.2026, zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr;
Einen weißen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt-Stenern. Das Auto parkte Montag zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Straße Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)
