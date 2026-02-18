PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Stenern, Barloer Weg;

Unfallzeit: 16.02.2026, zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr;

Einen weißen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt-Stenern. Das Auto parkte Montag zwischen 13.30 Uhr und 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Krankenhauses an der Straße Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der Beifahrertür und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

