POL-BOR: Bocholt-Stenern - Unfallflucht begangen

Vreden (ots) - Die Polizei fahndet aktuell nach einer vermissten Jugendlichen. Die 14-jährige hielt sich zuletzt im Raum Vreden auf. Sie trägt ein Nasenpiercing und ist oftmals stark geschminkt. Sie hat schwarze lange Haare und ist circa 1,50 bis 1,55 Meter groß und schlank. Ein Lichtbild der vermissten Person wurde im Fahndungsportal NRW veröffentlicht und ist unter folgendem Link abrufbar: ...

