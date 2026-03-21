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Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Verkehrsunfall auf der B473 in Bocholt

Feuerwehr Bocholt (ots)

Um kurz nach 4.00 Uhr wurde die Feuerwehr Bocholt zu einem Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße 473 in Bocholt gerufen.

Nach der ersten Erkundung an der Einsatzstelle wurde festgestellt, dass sich in den zwei Fahrzeugen insgesamt 6 Personen befanden. In einem Fahrzeug war bei Eintreffen der Rettungskräfte noch eine Person eingeklemmt, die noch an der Unfallstelle verstarb. Die weiteren zum Teil schwer verletzten Personen wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt und in umliegende Krankenhäuser im Kreis Borken, Kreis Wesel und nach Gelsennkirchen gefahren. Vor Ort waren insgesamt 3 Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Bocholt, 5 Rettungswagen, 1 Notarzt, der Leitenden Notarzt des Kreis Borken sowie ein Organisatorischer Leiter Rettungsdienst.

Die Bundesstraße 473 ist für die Unfallaufnahme durch ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei derzeit noch gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Bocholt
Marco Heisterkamp
Telefon: 02871 2103-0
Fax: 02871 2103-555
E-Mail: marco.heisterkamp@bocholt.de
www.bocholt.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Bocholt, übermittelt durch news aktuell

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