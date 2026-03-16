Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Küchenbrand mit einer verletzten Person

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FW Bocholt (ots)

Die Feuerwehr Bocholt wurde am 16.03. 2026 um 22:50 Uhr zu einem Brandereignis in einem Mehrfamilienhaus an der Blücherstraße gerufen. Die Anrufer meldeten Brandgeruch aus einer Wohnung im Erdgeschoss. Bei Eintreffen der Feuerwehr konnte eine Person in der Brandwohnung angetroffen werden. In der Wohnung war es zu einem Entstehungsbrand in der Küche gekommen. Die Person zog sich eine Rauchgasvergiftung zu und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst sowie den Notarzt versorgt. Die Feuerwehr konnte den Entstehungsbrand mit einem Trupp unter Atemschutz zügig ablöschen. Die betroffene Wohnung wurde anschließend mittels Lüfter vom Brandrauch befreit. Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit 13 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen im Einsatz.

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