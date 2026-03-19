Feuerwehr Bochum

FW-BO: Kellerbrand in Querenburg

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Bochum (ots)

Am heutigen Donnerstag kam es in der Eulenbaumstraße im Kellerraum eines Mehrfamilienhauses zu einem Kellerbrand.

Um 15:51 Uhr gingen mehrere Anrufe bei der Leitstelle der Feuerwehr ein, die eine Verrauchung des Treppenraumes meldeten. Als die alarmierten Löschzüge und der Rettungsdienst an der Einsatzstelle eintrafen konnte zunächst von außen nichts festgestellt werden. Bei der ersten Erkundung war deutlicher Brandgeruch und diffuser Brandrauch im Treppenraum wahrnehmbar. Die meisten Bewohner hatten zu diesem Zeitpunkt ihre Wohnungen bereits verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Zwei Bewohner befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch auf dem Balkon ihrer Wohnung. Auf Grund einer möglichen Brandrauchausbreitung auf einen der Balkone wurde eine Person durch einen Trupp unter Atemschutz evakuiert. Die andere Person konnte auf ihren Balkon verbleiben.

Der lokalisierte Brand in einem Kellerraum konnte durch einen Trupp unter Atemschutz schnell mit einem Strahlrohr abgelöscht werden, es brannten mehrere Holzstühle. Somit konnte eine Ausbreitung des Feuers und Brandrauches verhindert werden. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Nach dem Ende der Löscharbeiten wurden der betroffene Kellerraum, der Treppenraum sowie einzelne Wohnungen mit einem Hochleistungslüfter belüftet und somit vom giftigen Brandrauch befreit. Durch die Stadtwerke wurde die Stromversorgung im gesamten Wohnhaus abgeschaltet.

Um 18:26 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Insgesamt waren ca. 40 Einsatzkräfte vor Ort, wobei die Berufsfeuerwehr durch die Löscheinheit Querenburg der Freiwilligen Feuerwehr unterstützt wurde. Zur Brandursache und zum entstandenen Brandschaden hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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