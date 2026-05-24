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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Verkehrsunfall mit Sattelauflieger - Zeitweise Sperrung des Autobahnparkplatzes Varrelheide an der Autobahn (A) 2

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag, 22.05.2026, eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt worden. Ein beteiligter Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Die Polizei Hannover sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Hannover befuhr ein 78 Jahre alter Mann aus Cottbus mit seinem VW T-Roc die A 2 in Fahrtrichtung Dortmund. In Höhe des Parkplatzes Varrelheide kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, schanzte sich am dortigen Bordstein auf und kollidierte anschließend mit hoher Geschwindigkeit mit dem Heck eines in einer Parkbucht ordnungsgemäß geparkten Sattelaufliegers.

Durch den Aufprall wurde der 78-Jährige schwer verletzt und nach notärztlicher Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Seine 78-jährige Mitfahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus versorgt. Der 44-jährige Fahrer des Sattelzuges, der zum Zeitpunkt des Unfalls in seinem LKW geschlafen hatte, blieb unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der sich anschließenden Abschleppmaßnahmen und Bergungsarbeiten war der Parkplatz bis ca. 18:20 Uhr gesperrt. Der Sachschaden wird auf einen Gesamtwert von ca. 30.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Hannover hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Hannover unter der Rufnummer 0511 109-8930 zu melden./ pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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