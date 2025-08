Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (31. Juli, 17 Uhr) gerieten zwei Jugendliche (15 und 17 Jahre alt) in Duisburg Wanheimerort in einen Streit, in dessen Verlauf es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Die Hintergründe des Streits dürften persönliche Diskrepanzen gewesen sein. Zeugen trennten die beiden Jugendlichen erfolgreich voneinander. Der 17-Jährige wurde schwer verletzt in ein Duisburger Krankenhaus verbracht, wo er stationär behandelt wird. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

