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Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 78-Jähriger nach Unfall auf dem Parkplatz Varrelheide verstorben

Hannover (ots)

Der 78-Jährige, der bei einem Unfall auf dem Parkplatz Varrelheide schwer verletzt wurde, ist am 24.05.2026 im Krankenhaus verstorben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6280850).

Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag der Senior am Sonntagabend seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. / pol

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Hannover
Anastasia Polonewicz
Telefon: 0511 109-1040
E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-h.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell

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