Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 78-Jähriger nach Unfall auf dem Parkplatz Varrelheide verstorben

Hannover (ots)

Der 78-Jährige, der bei einem Unfall auf dem Parkplatz Varrelheide schwer verletzt wurde, ist am 24.05.2026 im Krankenhaus verstorben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6280850).

Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag der Senior am Sonntagabend seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. / pol

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