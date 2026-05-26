POL-H: Nachtragsmeldung: 78-Jähriger nach Unfall auf dem Parkplatz Varrelheide verstorben
Hannover (ots)
Der 78-Jährige, der bei einem Unfall auf dem Parkplatz Varrelheide schwer verletzt wurde, ist am 24.05.2026 im Krankenhaus verstorben (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6280850).
Trotz intensivmedizinischer Behandlung erlag der Senior am Sonntagabend seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern weiterhin an. / pol
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