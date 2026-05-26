Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Zeugenaufruf zu versuchtem Totschlag - Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt am Hauptbahnhof in U-Haft

Hannover (ots)

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Hannover ist in der Nacht zu Montag, 25.05.2026, ein 38-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt worden. Polizeikräfte nahmen einen 28-jährigen Tatverdächtigen noch am Tatort fest. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover gerieten der 28-Jährige und der 38-Jährige gegen 03:00 Uhr im Bereich des Nordausgangs des Hauptbahnhofs an der Rundestraße zunächst in Streit. Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige dem 38-Jährigen mindestens einmal gegen den Kopf getreten haben.

Der 38-Jährige erlitt schwerste Kopfverletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er umgehend notoperiert wurde. Der Mann schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

Polizeikräfte nahmen den 28-jährigen Tatverdächtigen noch im Nahbereich des Tatortes fest.

Die Staatsanwaltschaft Hannover bewertet die Tat derzeit als versuchten Totschlag. Die Ermittlungen dauern an. Der Tatverdächtige befindet sich bis auf Weiteres in Untersuchungshaft.

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511 109-2815 zu melden. /dok, pol

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