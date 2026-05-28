Polizeidirektion Hannover

POL-H: Verkehrshinweise anlässlich einer Fahrradsternfahrt im Stadtgebiet und auf den Schnellwegen

Hannover (ots)

Anlässlich der vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) veranstalteten Fahrradsternfahrt am Sonntag, 31.05.2026, im Zeitraum von 11:00 bis ca. 13:30 Uhr, ist die Polizei im gesamten Stadtgebiet Hannover sowie auf mehreren Schnellwegen im Einsatz.

Die Versammlungsaktion steht unter dem Motto "Mehr Platz fürs Rad - für Klimaschutz und eine Mobilitätswende". Erwartet werden mehrere tausend Teilnehmende aus der Region Hannover und angrenzenden Landkreisen. Zielpunkt der Sternfahrt ist der Bereich Maschsee/Nordufer.

Die Polizei Hannover begleitet die Versammlung mit umfangreichen Verkehrs- und Sicherheitsmaßnahmen. Entlang der Strecken werden Straßenabschnitte temporär gesperrt oder kurzfristig für den Fahrzeugverkehr eingeschränkt.

Betroffene Streckenabschnitte (jeweils in Fahrtrichtung Maschsee):

- Südschnellweg - Westschnellweg - B 217 - Rudolf-von-Bennigsen-Ufer - Zufahrtsbereiche zum Maschsee - Innenstadtnahe Hauptverkehrsstraßen

Insbesondere in den Bereichen Anderten, Ronnenberg, Linden, Herrenhausen, Langenhagen, Laatzen sowie im Umfeld des Maschsees ist zwischen den Vormittagsstunden und dem späten Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Die Polizeidirektion Hannover empfiehlt den Innenstadtbereich möglichst weiträumig zu umfahren, zusätzliche Fahrzeiten einzuplanen und den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen. Autofahrende müssen insbesondere auf den Schnellwegen und an Knotenpunkten mit temporären Sperrungen sowie Verkehrsstopps rechnen./ pol, ms

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