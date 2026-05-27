Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Porsche Boxter mit auffälliger Dachfarbe entwendet

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Hannover (ots)

Die Polizei Hannover bittet die Bevölkerung um Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl und veröffentlicht dafür Fotos eines entwendeten Porsche 718 Boxter GTS. Das auffällige Fahrzeug wurde am 26.05.2026 in Hannover-Südstadt entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittlungsgruppe Kfz stellte der 69-jährige Fahrzeughalter seinen Pkw gegen 12:30 Uhr in der Sallstraße ab. Nur eine halbe Stunde später kehrte dieser zurück und stellte den Diebstahl seines Wagens fest.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grauen Porsche 718 Boxter GTS mit einem roten Stoffdach. Der entstandene Schaden wird auf ca. 120.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können oder Verdächtiges in dem genannten Zeitraum beobachtet haben, sich bei der Kriminalpolizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /pol, ram

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