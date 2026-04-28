Feuerwehr Essen

FW-E: Feuer in leerstehendem Altenheim - vier Zimmer ausgebrannt

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Essen-Westviertel, Thea-Leymann-Straße, 27.04.26, 22:58 Uhr (ots)

Am späten Montagabend wurde die Feuerwehr Essen zu einem gemeldeten Zimmerbrand in einem leerstehenden ehemaligen Altenheim im Essener Westviertel alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchentwicklung sichtbar. Vor Ort bestätigte sich die Meldung: Aus dem Innenhof des Gebäudes stieg eine massive Rauchwolke auf. Zur ersten Erkundung setzte die Feuerwehr eine Drehleiter sowie eine Drohne ein. Dabei wurde im Innenhof ein deutlicher Feuerschein festgestellt. Zwei Räume des ehemaligen Altenheimes brannten in voller Ausdehnung.

Das seit längerer Zeit leerstehende Gebäude ist grundsätzlich gegen unbefugten Zutritt gesichert. Die Polizei informierte die Einsatzkräfte jedoch über einen offenen Zugang. Da bekannt ist, dass sich regelmäßig unbefugte Personen in dem Objekt aufhalten, konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Menschen im Gebäude befanden.

Die Feuerwehr verschaffte sich daher über mehrere Zugänge gewaltsam Zutritt zum Gebäude, um die Brandbekämpfung schnell einzuleiten und gleichzeitig eine umfangreiche Personensuche durchzuführen.

Eine besondere Herausforderung stellte der bauliche Zustand des Gebäudes dar. Aufgrund des Leerstandes und bereits begonnener Rückbauarbeiten war ein Vorgehen im Inneren nur unter größter Vorsicht möglich. Fehlende Geländer in den Treppenräumen sowie große Mengen Abfall erschwerten die Suchmaßnahmen zusätzlich, insbesondere unter der starken Rauchentwicklung.

Das Feuer breitete sich rasch aus, sodass insgesamt vier Zimmer ausbrannten. Die Brandbekämpfung erfolgte mit zwei handgeführten Strahlrohren im Innenangriff sowie durch einen massiven Außenangriff. Im weiteren Einsatzverlauf mussten Teile des Wärmedämmverbundsystemes sowie Bereiche der Dachkonstruktion geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen.

Bei der Kontrolle des Gebäudes wurden zwei unbefugte Personen angetroffen. Beide wurden durch den Rettungsdienst untersucht; ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich.

Die Absuchmaßnahmen gestalteten sich äußerst aufwendig, da sich der Brandrauch über sämtliche Etagen des Gebäudes ausgebreitet hatte.

Im Einsatz befanden sich zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr Essen sowie die Freiwillige Feuerwehr Essen-Mitte und Essen-Borbeck.

Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

Der Einsatz der Feuerwehr konnte um 04:31 Uhr beendet werden.

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