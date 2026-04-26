Feuerwehr Essen

FW-E: Brand eines Unterstandes in Burgaltendorf - mehrere Gasflaschen geborgen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Essen-Burgaltendorf, Schwarzensteinweg, 26.04.2026, 04:30 Uhr (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Essen um 04:30 Uhr zu einer Feuermeldung auf dem Schwarzensteinweg im Stadtteil Burgaltendorf alarmiert.

Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Burgaltendorf bestätigten einen Brand eines etwa 6 x 15m großen Holzunterstandes mit einer Blechdachkonstruktion. Dieser diente als Lagerfläche für Mülltonnen sowie für Gasflaschen aus einem Gastronomiebetrieb. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Waldstück überzugreifen.

Unverzüglich wurden zwei Trupps unter Atemschutz mit zwei handgeführten Strahlrohren zur Brandbekämpfung eingesetzt. Aufgrund der gelagerten Gasflaschen erfolgte der Löschangriff zunächst unter erhöhter Vorsicht. Im weiteren Einsatzverlauf wurden insgesamt rund 15 Gasflaschen, darunter mehrere Propangasflaschen, geborgen und anschließend gekühlt.

Durch eine Riegelstellung konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Waldstück verhindert werden. Es wurden keine Menschen verletzt.

Durch die starke Wärmestrahlung wurden vier angrenzend abgestellte Pkw beschädigt. Für die Durchführung der Löscharbeiten mussten diese teilweise mit hydraulischem Gerät gewaltsam geöffnet werden.

Das Feuer konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. In aufwendigen Nachlöscharbeiten konnte das Feuer endgültig gelöscht werden.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Burgaltendorf, einem Rettungswagen sowie dem Führungsdienst für rund zwei Stunden mit etwa 40 Einsatzkräften vor Ort.

Die Brandursachenermittlung obliegt der Polizei.

Um 09:00 Uhr erfolgte eine Brandnachschau. Dabei wurden keine erhöhten Temperaturen mehr festgestellt, sodass der Einsatz endgültig beendet werden konnte.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell