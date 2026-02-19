Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Streitigkeit eskaliert an Tankstelle (0042856/2026)

Greiz (ots)

Greiz. Am Mittwoch (18.02.2026) gegen 09:14 Uhr kam es im Bereich einer Tankstelle in der Zeulenrodaer Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 49 und 22 Jahren. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich zunächst eine verbale Streitigkeit, in deren Verlauf es zu wechselseitigen Provokationen kam. In der weiteren Folge wurde der Außenspiegel eines Fahrzeugs beschädigt, wodurch ein geschätzter Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (SR)

