Feuerwehr Essen

FW-E: Brand einer Gartenlaube in Essen-Vogelheim - Gasflasche explodiert

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Essen-Vogelheim, Krablerstraße, 06.04.2026, 06:16 Uhr (ots)

Am frühen Montagmorgen wurde die Feuerwehr Essen zu einem Brandereignis auf der Krablerstraße im Stadtteil Vogelheim alarmiert. Mehrere Anrufende meldeten eine in Flammen stehende Gartenlaube.

Bereits auf der Anfahrt war eine starke Rauchentwicklung sichtbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Eine etwa 12 x 5 Meter große Gartenlaube stand in Vollbrand. Während der Erkundung kam es im Inneren der Laube zur Explosion einer Gasflasche. Verletzt wurde dabei glücklicherweise niemand.

Unter erhöhter Vorsicht ging ein Trupp unter Atemschutz mit einem handgeführten Strahlrohr zur Brandbekämpfung vor. Parallel dazu kühlte ein weiterer Atemschutztrupp angrenzende Gartenlauben sowie den umliegenden Baumbestand, um eine Brandausbreitung zu verhindern. Aufgrund einer erschwerten Zuwegung zur Einsatzstelle mussten mehrere hundert Meter Schlauchleitung verlegt werden. Im weiteren Verlauf der Löscharbeiten konnte zudem eine weitere 11-kg-Propan-Gasflasche geborgen werden.

Der Brand konnte nach rund 45 Minuten unter Kontrolle gebracht und nach umfangreichen Nachlöscharbeiten vollständig gelöscht werden.

Die Feuerwehr Essen war mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr, Kräften des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für etwa drei Stunden im Einsatz. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

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