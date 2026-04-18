Feuerwehr Essen

FW-E: Brand von Holzunterstand und Carports in Bochold - Mehrere Fahrzeuge brennen aus

Bild-Infos

Download

Essen-Bochold, Theodor-Hartz-Straße, 18.04.2026, 01:30 Uhr (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Essen zur Theodor-Hartz-Straße im Stadtteil Bochold alarmiert. Dort war es auf dem Grundstück zweier Mehrfamilienhäuser zu einem größeren Brand gekommen.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte ein großer Holzunterstand bereits in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte sich zudem auf angrenzende Carports sowie mehrere dort abgestellte Fahrzeuge ausgebreitet. Aufgrund der Lage wurde das Einsatzstichwort erhöht und weitere Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsandt.

Die Feuerwehr leitete umgehend die Brandbekämpfung ein. Mehrere Trupps gingen unter Atemschutz mit Strahlrohren gegen das Feuer vor. Im weiteren Einsatzverlauf kam auch Schaummittel zum Einsatz, um Glutnester gezielt abzulöschen. Die Nachlöscharbeiten zogen sich über mehrere Stunden hin. Auch am Morgen war eine erneute Brandnachschau erforderlich, nachdem es nochmals zu einer leichten Rauchentwicklung gekommen war.

Durch die starke Wärmestrahlung wurde ein angrenzender Gebäudeteil des Don-Bosco-Gymnasiums beschädigt. Unter anderem barsten Fensterscheiben, zudem wurden Jalousien in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Im Verlauf des Einsatzes ergaben sich Hinweise auf möglicherweise asbesthaltige Baustoffe in betroffenen Bereichen. Daraufhin wurden die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen und zuständige Fachstellen eingebunden. Im weiteren Verlauf bestätigte sich der Verdacht jedoch nicht.

Was den Brand ausgelöst hat, ist derzeit unklar. Die Polizei Essen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck mehrere Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell