POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Tötungsdelikt

Augsburg (ots) - Augsburg - Am Freitag (23.05.2025) findet in Zusammenarbeit mit dem ADFC und der Verkehrswacht Augsburg ein Verkehrspräventionstag in der City Galerie Augsburg statt. In der Zeit von 10.00 Uhr bis 20.00 Uhr ist einiges geboten. Neben der Kinderpolizeiwache für die Kleinsten ist auch ein Fahrradparcours vor Ort. Darüber hinaus wird es einen ...

