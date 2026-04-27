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Feuerwehr Essen

FW-E: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit der Feuerwehr Essen

FW-E: Eingeschränkte telefonische Erreichbarkeit der Feuerwehr Essen
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Essen, Eiserne Hand 45, 27.04.2026, 16:00 Uhr (ots)

Die telefonische Erreichbarkeit der Feuerwehr Essen ist heute (27.04.2026) in der Zeit von 17:00 bis 22:00 Uhr eingeschränkt. Die zentrale Rufnummer der Feuerwehr ist aufgrund einer Wartung der Telefonanlage temporär außer Betrieb.

In dringenden Notfällen ist die Feuerwehr weiterhin jederzeit über den Notruf erreichbar. Der Notruf steht durchgehend und uneingeschränkt zur Verfügung.

Für Bürgeranfragen sind die Mitarbeitenden der Feuerwehr ab morgen, den 28.04.2026, wieder zu den regulären Büro- und Geschäftszeiten ab 07:00 Uhr erreichbar.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen
Nico Blum
Telefon: 0201-12370104
Fax: 0201 12-3820119
E-Mail: nico.blum@feuerwehr.essen.de
https://www.essen.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell

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