Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei kontrolliert mutmaßlich betrunkenen E-Scooterfahrer (31.05.2026)

Donaueschingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag haben Beamte des Polizeireviers Donaueschingen einen mutmaßlich betrunkenen E-Scooterfahrer kontrolliert. Gegen 02.30 Uhr fiel ihnen auf der Dürrheimer Straße ein E-Scooter auf, der mit Motorantrieb unterwegs war. Bei der anschließenden Überprüfung des 50-jährigen Fahrers fiel neben einer verwaschenen Aussprache auch ein unsicherer Stand auf. Bei dem Versuch, seinen Scooter auf den Ständer zu stellen, verlor der Mann mehrfach das Gleichgewicht, ehe es ihm schließlich gelang. Einen daraufhin angebotenen freiwilligen Alkoholtest lehnte der 50-Jährige ab, so dass er die Polizisten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.

Sollte sich der Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bestätigen, erwartet ihn eine Anzeige.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals darauf hin: Bzgl. Alkohol gelten bei E-Scootern dieselben Regeln und Grenzwerte wie beim Autofahren. Wer unter Alkohol- oder Drogeneinfluss Auto, E-Scooter oder aber auch Fahrrad fährt, riskiert nicht nur ein Strafverfahren, sondern unter Umständen auch den Entzug der Fahrerlaubnis, Punkte in Flensburg sowie die Anordnung einer medizinisch-psychologischen Untersuchung.

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